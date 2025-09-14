Дрони ГУР атакували хімпідприємство у Пермському краї РФ, що за 1600 км від України, - ЗМІ
Ударні безпілотники ГУР МО України уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки.
За попередньою інформацією, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.
Інформація про атаку на підприємство з’явилася і в російських телеграм-каналах.
Продуктами підприємства хімічної промисловості ПАТ "Метафракс Кемікалс" є основні складові для виготовлення вибухових речовин, зокрема уротропін, метанол, пентрит, карбамід.
Варто зазначити, що підприємство розташоване за 1600 км від кордону України.
Повідомляється, що операція реалізована Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.
- У ніч на 14 вересня у Ленінградській області РФ пролунали вибухи – атаки українських безпілотників були спрямовані на Киришський нафтопереробний завод (НПЗ), один із п’яти найбільших у Росії за обсягами переробки.
