"Київська ГЕС не зазнала суттєвих ушкоджень": в ОВА обіцяють відкрити проїзд дамбою до 17-ї години
Внаслідок ранкової атаки росіян Київська ГЕС не зазнала суттєвих ушкоджень. Проїзд дамбою був обмежений після удару, проте буде відновлений орієнтовно о 16:00-17:00
Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону.
За його словами, ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень, наразі усі енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
"Вони проаналізують наслідки, наскільки швидко можна усе відновити і поступово будемо підключати усіх абонентів", - розповів голова ОВА.
Кравченко поінформував, що через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00.
Внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина. Уламки БПЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні.
Руйнування фіксуються в усіх 7 районах області. Наразі зафіксовано пошкодження енергетичних обʼєктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.
Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки масованої атаки.
"Через проблеми з енергопостачанням ми оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети", - зазначили в ОВА.
Водночас керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко зазначив, що зруйнувати Київську ГЕС ракетами неможливо.
"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- 26 серпня в Україні застосували аварійні відключення електроенергії через проблеми в загальноукраїнській енергетичній мережі, у столиці працюють пункти незламності.
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