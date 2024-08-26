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Головна Війна з Росією "Київська ГЕС не зазнала суттєвих ушкоджень": в ОВА обіцяють відкрити проїзд дамбою до 17-ї години

"Київська ГЕС не зазнала суттєвих ушкоджень": в ОВА обіцяють відкрити проїзд дамбою до 17-ї години

Ксенія Золотова
26 серпня, 2024 понедiлок
17:00
Війна з Росією Київська ГЕС

Внаслідок ранкової атаки росіян Київська ГЕС не зазнала суттєвих ушкоджень. Проїзд дамбою був обмежений після удару, проте буде відновлений орієнтовно о 16:00-17:00

Зміст

Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону.

За його словами, ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень, наразі усі енергетики працюють над відновленням енергопостачання. 

"Вони проаналізують наслідки, наскільки швидко можна усе відновити і поступово будемо підключати усіх абонентів", - розповів голова ОВА.

Кравченко поінформував, що через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00. 

Внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина. Уламки БПЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні. 

Руйнування фіксуються в усіх 7 районах області. Наразі зафіксовано пошкодження енергетичних обʼєктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів. 

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки масованої атаки. 

"Через проблеми з енергопостачанням ми оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети", - зазначили в ОВА.

Водночас керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко зазначив, що зруйнувати Київську ГЕС ракетами неможливо.

"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.

  • Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
  • 26 серпня в Україні застосували аварійні відключення електроенергії через проблеми в загальноукраїнській енергетичній мережі, у столиці працюють пункти незламності.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Київщина
Енергія
ракетний удар
Енергетика
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