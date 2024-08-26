"Київська ГЕС не зазнала суттєвих ушкоджень": в ОВА обіцяють відкрити проїзд дамбою до 17-ї години

Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону.

За його словами, ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень, наразі усі енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

"Вони проаналізують наслідки, наскільки швидко можна усе відновити і поступово будемо підключати усіх абонентів", - розповів голова ОВА.

Кравченко поінформував, що через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00.

Внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина. Уламки БПЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні.

Руйнування фіксуються в усіх 7 районах області. Наразі зафіксовано пошкодження енергетичних обʼєктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки масованої атаки.

"Через проблеми з енергопостачанням ми оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети", - зазначили в ОВА.

Водночас керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко зазначив, що зруйнувати Київську ГЕС ракетами неможливо.

"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.