В Україні вводять аварійні відключення через атаку РФ

Про це інформує ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.

Про аварійні відключення в Черкаській області повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За командою НЕК "Укренерго", 26 серпня з 08:45 по області застосовані аварійні відключення електроенергії. Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - написав він.

Крім того, аварійні відключення електроенергії були застосовані на Київщині, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі", - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Він також додав, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Також аварійні відключення торгнулись й Миколаївської області, інформує міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Миколаївобленерго повідомляє, що має вказівку на застосування графіків аварійних відключень (ГАВ)! Всі черги відключають вже зараз", - заявив він.

Згодом Укрзалізниця повідомила про декілька знеструмлень по різних регіонах.

"Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух. Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі - за графіком", - йдеться у повідомленні.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що наразі триває обстріл енергосистеми у Дніпрі та Києві, через що можуть бути застосовані аварійні відключення.

"Київ, Дніпро. Йде обстріл енергосистеми. Подекуди відсутнє світло. Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці. В Києві екстрені відключення. Дніпро також екстрені", - написав він.

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