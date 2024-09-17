Кількість убитих і поранених військових РФ і України сягнула близько мільйона, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що українська та російська сторони не дають офіційних даних щодо кількості втрат на війні.

Натомість, за оцінкою видання, яка була зроблена на початку цього року, кількість загиблих українських військових становить 80 тис., а поранених – 400 тис.

Водночас оцінки західної розвідки щодо російських втрат різняться: за деякими даними, кількість загиблих досягає майже 200 тис., а поранених близько 400 тис.

"Відповідні втрати створюють проблеми для Росії, оскільки вона використовує хвилі погано навчених солдатів, щоб спробувати просунутися на сході України, одночасно намагаючись протистояти нещодавньому українському вторгненню в Курську область", - вважають у WSJ.

Попри те, що Росія "збільшувала населення" шляхом захоплення території, війна мала руйнівний вплив на її внутрішню демографію та ринок праці - понад 600 тис. росіян покинули країну з початку повномасштабного вторгнення.

Останній перепис населення України у 2001 році зафіксував 48 мільйонів жителів. За даними українських демографів і урядовців, на початку 2022 року ця кількість впала до 40 мільйонів.

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення понад 6 мільйонів людей покинули Україну, а Росія захопила нові території - тому загальна кількість населення на підконтрольній території впала до 25-27 мільйонів.