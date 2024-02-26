Кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ потрібно було назвати давно, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Президент озвучив достовірні дані про загиблих військовослужбовців ЗСУ. Ми знали давно про кількість загиблих. Втім, нам озвучували ці дані там, де не можна було їх озвучувати. Маємо факт й бачимо скільки наших героїв загинуло під час повномасштабного вторгнення РФ", - заявив Костенко.

За словами Костенка, втрати Сил оборони за час повномасштабного вторгнення слід було озвучити давно

"Я давно говорив, що потрібно оголосити наші втрати у цій війні. Оскільки, до мене дуже часто звертались люди й говорили про 300 і 500 тис. загиблих військових. Люди, оперуючи такими цифрами, бояться мобілізовуватись. Адже вважають, що якщо влада говорить, що нам потрібно мобілізувати понад 500 тис. осіб, то виходить, що саме такі втрати ми маємо. Зараз же бачимо, що ми маємо мільйонну армію Сил оборони, яка вже два роки бʼється з переважаючими силами противника і ми маємо менші втрати, ніж ворог. Втім, хочу наголосити, що кожне загублене життя нашого бійця є великою втратою для нас", - додав він.