"Кинджали", "калібри", "шахеди": сили ППО за ніч збили й подавили 224 з 450 ворожих цілей
У ніч на понеділок, 21 липня, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на регіони України. Оборонцям неба вдалося знищити та подавити 224 безпілотники та ракети армії РФ
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 21:00 20 липня росіяни випустили для удару по Україні 450 засобів повітряного нападу, а саме:
- 426 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
- 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області РФ;
- 4 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" з російського Міллєрово;
- 14 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 військові попередньо підтверджують збиття та подавлення 224 засобів повітряного нападу противника:
- 200 "шахедів";
- переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ чи локаційно втрачені.
Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (ймовірно, подавлені РЕБ).
- Унаслідок нічної атаки зафіксовано влучання 23 ударних дронів у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях. У Києві, Харкові, Івано-Франківську є руйнування й пожежі. Столична влада повідомляє про одного загиблого та сімох поранених. Детальніше про наслідки обстрілів читайте за посиланням.
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