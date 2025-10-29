Коли нервова система виснажена, страх зростає: офіцер групи психологічного відновлення про завдання психологів на війні

Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер групи психологічного відновлення управління психологічної підтримки персоналу оперативного командування "Захід" майор Роман Червоний.

"На війні нервова система виснажується, тому завдання психологів групи контролю бойового стресу у військах - навчити військовослужбовців справлятися зі стресом, допомагати один одному, бо в окопі більше нікого немає, — аби якомога довше підтримувати своє функціонування. Усе має ресурс, і людина, як і будь-яка жива істота, має свій ресурс", - наголосив Червоний.

За словами офіцера групи психологічного відновлення управління психологічної підтримки, основна емоція - це страх, але на війні цей страх має інше забарвлення й іншу оцінку. Боєць в окопі щосекунди приймає рішення, яке дозволяє йому вижити й зберегти життя у прямому значенні. І цей страх, як і чутливість нервової системи, при виснаженні зростає. Настає момент, коли з військовослужбовцем трапляється гостра стресова реакція. Найперше завдання психологів - навчити військових розуміти, що відбувається з організмом, розбиратися в гострих стресових реакціях та давати собі раду на передовій.

"Першою психологічною допомогою у ЗСУ мають володіти командири підрозділів - відділення, взводу, сержантський склад, молодший офіцерський склад. Вони є першими керівниками, які мають розуміння психологічних аспектів і можуть надати військовослужбовцю допомогу.

Наприклад, коли військовослужбовець повертається з бойового чергування, тобто з нуля, командир зобов'язаний провести з ним захід - аналіз проведених дій, щоб оцінити правильність чи неправильність вчинків і виробити алгоритм дій на майбутнє. Нас лякають дві речі: невідомість - коли ми не знаємо, хто й як нас буде атакувати, - і невміння впоратися з цією ситуацією. Коли ми це постійно пропрацьовуємо, ми стаємо спокійнішими, бо вже це проживали, проаналізували, і це вже нас не так лякає", - пояснив Червоний.