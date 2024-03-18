Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Коли Україна стала незалежною у 1991 році після розпаду Радянського союзу, ЦРУ продовжило свій проєкт, згідно з яким вона (Україна, - ред.) буде базою для ослаблення Росії. Потім це стало частиною ідеї щодо розширення НАТО в Україні".

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в мережі X (Twitter) написав: "У 2014 році російська армія за підтримки переважної частини кримчан втрутилася, щоб захистити їх від банд українських нацистів".

Маніпуляція: "Іноземна допомога має означати, що якщо ви союзник Америки, ми продамо вам зброю. Більше жодної халяви. Україна збанкрутіла і корумпована, і якщо ми це дозволимо, вона назавжди залишиться залежною від Америки", – американський підприємець Девід Сакс написав у мережі X (Twitter).