"Коли Україна стала незалежною, ЦРУ продовжило свій проєкт": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 18 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 18 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Коли Україна стала незалежною у 1991 році після розпаду Радянського союзу, ЦРУ продовжило свій проєкт, згідно з яким вона (Україна, - ред.) буде базою для ослаблення Росії. Потім це стало частиною ідеї щодо розширення НАТО в Україні".
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в мережі X (Twitter) написав: "У 2014 році російська армія за підтримки переважної частини кримчан втрутилася, щоб захистити їх від банд українських нацистів".
Маніпуляція: "Іноземна допомога має означати, що якщо ви союзник Америки, ми продамо вам зброю. Більше жодної халяви. Україна збанкрутіла і корумпована, і якщо ми це дозволимо, вона назавжди залишиться залежною від Америки", – американський підприємець Девід Сакс написав у мережі X (Twitter).
- 16 березня повідомлялося, що російська пропаганда запустила ІПСО, що ЗСУ нібито планують силове захоплення Верховної Ради.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.66 Купівля 38.66Продаж 39.17
- EUR Купівля 42.06Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе