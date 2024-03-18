Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Коли Україна стала незалежною, ЦРУ продовжило свій проєкт": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 18 березня

"Коли Україна стала незалежною, ЦРУ продовжило свій проєкт": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 18 березня

18 березня, 2024 понедiлок
15:58
Війна з Росією ЦРУ

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 18 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Коли Україна стала незалежною у 1991 році після розпаду Радянського союзу, ЦРУ продовжило свій проєкт, згідно з яким вона (Україна, - ред.) буде базою для ослаблення Росії. Потім це стало частиною ідеї щодо розширення НАТО в Україні".

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в мережі X (Twitter) написав: "У 2014 році російська армія за підтримки переважної частини кримчан втрутилася, щоб захистити їх від банд українських нацистів".

Маніпуляція: "Іноземна допомога має означати, що якщо ви союзник Америки, ми продамо вам зброю. Більше жодної халяви. Україна збанкрутіла і корумпована, і якщо ми це дозволимо, вона назавжди залишиться залежною від Америки", – американський підприємець Девід Сакс написав у мережі X (Twitter).

  • 16 березня повідомлялося, що російська пропаганда запустила ІПСО, що ЗСУ нібито планують силове захоплення Верховної Ради.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ЦРУ
фейк
пропаганда
Читайте також:
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
Російські добровольці
17 березня, 2024 неділя
Російські добровольці підняли свій прапор у селищі Козинка на Білгородщині
Путін
16 березня, 2024 субота
Багато країн не будуть вітати Путіна, але при цьому вважатимуть його президентом РФ, - експерт Денисенко
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.66
    Купівля 38.66
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 березня
17:06
війна в Україні
Перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь РФ, – генерал Гаврилюк
17:04
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Румунський президент Йоганніс погодив навчання українських пілотів на F-16 на військовій базі в країні
17:00
Оновлено
Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва: обговорив зі Шмигалем допомогу США у впровадженні реформ
16:50
Єнс Столтенберг
"Важливо посилити підтримку": Столтенберг заявив, що НАТО забезпечує 99% військової допомоги Україні
16:46
Within Temptation
Нідерландський метал-гурт Within Temptation у Києві зняв кліп на пісню, записану спільно з музикантом Alex Yarmak
16:39
ЗСУ, мобілізація
Нардеп Демченко розповів, що гальмує розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію
16:37
Чарльз ІІІ
У посольстві Великої Британії в Україні назвали фейком новину про смерть Чарльза ІІІ
16:37
Путін
Ліберальні росЗМІ порахували, скільки голосів на виборах за Путіна могли бути сфальшовані
16:34
OPINION
Олександр Півнюк
Інформаційний простір України вимагає негайного захисту
16:24
Оновлено
путін
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
16:21
Україна очікує, що Австрія очолить міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги, – Стефанчук
16:12
грузія
МЗС Грузії засудило проведення "виборів президента РФ" в окупованих регіонах країни
16:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому в нас не хочуть запускати воєнну економіку?
15:59
Україна ЄС
У ЄС ухвалили остаточне рішення щодо виділення €5 млрд на військову підтримку України
15:53
Анонс
Лого маркетинг-форуму 2024
Не нити, а робити: 17-й Український маркетинг-форум відбудеться під гаслом стійкості
15:45
Майже 6 тисяч планшетів та електронних книг для школярів від Amazon
Україна отримала від Amazon майже 6 тис. девайсів для навчання. В Мінцифри розповіли, куди їх розподілять
15:43
Ексклюзив
Окупанти
Ворог має потужні запаси озброєння у Криму: Гуменюк про загрозу ракетних атак РФ
15:27
Apple iPhone 15
Apple домовляється з Google про використання у iPhone штучного інтелекту Gemini, - Bloomberg
14:58
психотерапевт
МОЗ заявило про значне збільшення кількості пацієнтів із ПТСР: як розпізнати симптоми
14:51
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Ворог продовжує перекидати додаткові ресурси: полковник ЗСУ Селезньов про ситуацію на Авдіївському напрямку
14:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:35
сніг, мокрий сніг
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та мокрий сніг
14:25
Президент України Володимир Зеленський
Захист об'єктів критичної інфраструктури й будівництво фортифікацій: Зеленський провів засідання Ставки
14:18
КНДР, Північна Корея
Міноборони Південної Кореї оцінило обсяги боєприпасів, які КНДР передала Росії
14:14
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" стверджує, що під час рейду в Білгородській та Курській областях знищив понад 600 військових РФ
14:11
Кабмін
Уряд із 1 квітня скоротить майже 20 тис. вакантних посад у держорганах
14:05
OPINION
Єгор Чечеринда
На виборах у Росії перемогло ГУР
14:02
Протест польських фермерів на кордоні з Німеччиною
Польські фермери заблокували траси на кордоні з Німеччиною: утворились кілометрові затори
13:46
Донеччина, Авдіївка, Желанне
СБУ затримала агентку ФСБ, яка шукала локації української ППО на Авдіївському напрямку
13:42
вибори росія
Французький чиновник поїхав "міжнародним спостерігачем" на "вибори" у РФ: його відсторонили
13:34
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію: Рада має намір прибрати одну з лазівок ухилянтів
13:10
Оновлено
Путін
У Кремлі заявили, що не вели переговорів про обмін Навального
13:00
Денис Шмигаль
Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн на дрони
12:48
Лейпцизький книжковий ярмарок
Україну на Лейпцизькому книжковому ярмарку цьогоріч представлять 11 видавництв: подробиці
12:43
На фото: Іван Бліндар у ролі Кузьми Скрябіна
Актор Бліндар, який зіграв Кузьму в "Я, "Побєда" і Берлін", розповів, як готується до мобілізації
12:31
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд ухвалив план Ukraine Facility для отримання €50 млрд від ЄС
12:29
путін
Путін пригрозив Третьою світовою війною у разі конфлікту з НАТО
12:26
Електроенергія
Україна прийняла надлишки електроенергії від Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 18 березня
12:08
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Чому Київ далеко не Берлін
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Після псевдовиборів російська система почне саморуйнуватися
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV