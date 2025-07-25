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Колосальні зрушення: небо України буде прикрите, - Снєгирьов

Ірена Моляр
25 липня, 2025 п'ятниця
22:49
Війна з Росією ЗРК Patriot

США та Німеччина домовилися передати 5 ЗРК Patriot, Італія надала SAMP/T, а з норвезькою стороною вже підписаний договір щодо розміщення виробництва NASAMS на території України

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Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".

"Щодо захисту українського неба, по-перше, озвучена цифра у домовленості між Сполученими Штатами та Німеччиною про передачу п'яти ЗРК Patriot. Крім того, варто не забувати про те, що Трамп говорив про передачу 17 ЗРК для потреб України. Відповідно, якщо називається ця цифра, то він апелює конкретикою. І я не виключаю, що це можуть бути не тільки європейські країни. Patriot перебувають на бойовому чергуванні у низці інших країн, причому, як Близького Сходу, так і Середнього Сходу та країн Азії", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.

На його думку, не слід бити на сполох та кричати, що все пропало, а навпаки - варто подивитися на останні заяви й генсека Альянсу, і головнокомандувача сил НАТО в Європі. Сьогодні, 25 липня, з'явилася інформація, що проводиться низка зустрічей щодо практичної частини втілення пропозицій адміністрації Трампа.

"Додам більше позитиву. Після останньої розмови Трампа з російським диктатором, президент США зняв з паузи питання реекспорту американської зброї, того, що було поставлено на паузу за часів Байдена. Що таке реекспорт? Це передача американської зброї країнам Європи чи Азії, які або вже отримали Patriot по програмі військово-технічного забезпечення, або їм були продані в рамках відповідних програм. Мовиться про країни, які є стратегічними партнерами США поза блоком НАТО. Всі наразі акцентують на Patriot, а після телефонної розмови Трампа з Путіним Італія передала нам ЗРК SAMP/T, а це європейський аналог Patriot. Чомусь про це ніхто не говорить, що це вже передано. Також Норвегія заявила, що передає зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які вважаються одними з найсучасніших та найефективніших у світі", - зауважив військовий експерт.

За його словами, Білий дім прикривають комплекси NASAMS, які спільно виробляє норвезько-американське підприємство. Слід зауважити, що вже підписаний договір з норвезькою стороною щодо розміщення виробництва NASAMS на території України.

"І наостанок з позитиву - після телефонної розмови Трампа з Путіним, Німеччина якраз в рамках програми реекспорту вже передала 100 ракет до систем Patriot. А весь ОПК Сполучених Штатів і країн Європи може виробляти лишень 600 ракет Patriot на рік. І головне, вартість однієї ракети PAC-3 до Patriot - $8 млн. Порахуйте, будь ласка, $800 млн вже передано, це що стосується системи ППО. Я вже не говорю про постачання американських Hawk, на які  договір вже підписаний. Трамп проанонсував пакет військово-технічної допомоги на суму $320 млн. Тому, шановні українці, зрушення колосальні - українське небо буде прикрите", - резюмував Снєгирьов.

 

  • 25 липня головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що незабаром в Україну надійдуть нові системи протиповітряної оборони, передані Сполученими Штатами та оплачені європейськими партнерами.
     
Теги:
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Україна
Італія
Німеччина
Близький Схід
Норвегія
ППО
Дональд Трамп
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допомога Україні
допомога США Україні
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