"Вони вже на підході": Сирський анонсував поставку Україні систем ППО від США, оплачених Європою
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що незабаром в Україну надійдуть нові системи протиповітряної оборони, передані Сполученими Штатами та оплачені європейськими партнерами
Про це він заявив після робочої зустрічі з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Згідно з повідомленням, у зустрічі також взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов і командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертіс Баззард.
Під час зустрічі сторони детально обговорили поточну ситуацію на фронті. За словами Сирського, "ворог мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів".
"Союзники повністю розуміють масштаб і складність завдань, що стоять перед Збройними Силами України. Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника", - зазначили в Генштабі.
Сирський додав, що однією з тем обговорення став план США та НАТО щодо передачі Україні систем ППО, оплачених Європою.
"Вони вже на підході", - наголосив Сирський.
Він також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання цих систем.
фото: Генеральний штаб ЗСУ
- Посол України у ФРН Олексій Макеєв під час зустрічі з українськими журналістами в Києві повідомив, що Німеччина вже передала Україні понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і готує до відправлення ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Крім того, німецька сторона зацікавлена у створенні спільного з українськими підприємствами виробництва нових систем ППО.
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