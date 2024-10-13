Командир роти ударних дронів Левітас: операторів БПЛА постійно не вистачає, часу на ротації немає

Про це військовий сказав в інтерв'ю для Telegraf, яке вийшло 13 жовтня 2024 року.

"Наразі потреба у операторах дронів настільки висока, що інтенсивність їх залучення, фактично, безперервна. Якщо десь піхота міняється, то пілоти дронів у нас на війні постійно. Їх настільки треба багато, щоб наситити нашу смугу, що у нас немає можливості відвести їх на три місяці на відпочинок або донавчатися", - ззаначив Левітас.

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За його словами, люди, які йдуть у підрозділи, що пов’язані з пілотуванням безпілотних систем, мають усвідомлювати: вони обов’язково потраплять на фронт.

"Колись була думка, що дронщики сидять десь у безпеці, просто грають джойстиком, а ворог вмирає - це абсолютний міф. Пілоти знаходяться в зоні досяжності майже усіх засобів ураження ворога: КАБи чудово долітають. Артилерія і міномети теж дістають. Індикатором, що позиція невдала і її треба міняти, коли до нас вже дістають ворожі "Мавіки" зі скидами. Це означає, що треба пересуватися назад, тому що в тебе роботи вже не буде, бо для цього тобі потрібно виходити з бліндажа і виставляти борти. Якщо над тобою висить "Мавік" - ти або не працюєш, або вмираєш", - пояснив командир РУБпАК 112 Обр ТРО.

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"Ця робота високотехнологічна, високоефективна, цікава - ти відчуваєш навіщо ти тут, ти бачиш результат своєї роботи, але це насичена і важка праця. Тому, якщо ви обрали бути пілотом безпілотних систем, то будьте готові, що вам доведеться воювати інтенсивно і напружено", - підсумував Левітас.