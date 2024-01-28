Командувач ВМС назвав дві мети війни проти Росії у морі

Про це в інтерв'ю Sky News розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

"Ми повинні мати такі можливості, щоб Росія назавжди відмовилася навіть від думки дивитися в бік України, зокрема й на морі", - заявив командувач.

Неїжпапа зазначив, що успіхи України у 2022 та 2023 роках стали результатом складних, але інноваційних рішень. Але з огляду на тривалість війни, попередні методи вже можуть більше не працювати.

За його словами, армія РФ адаптується, тож українські захисники також повинні адаптуватися.

"Сучасна війна - це війна технологій. Хто виграє в технологічному сенсі, той і здобуде перемогу", - наголосив Неїжпапа.