Неїжпапа розповів, як змінився б хід війни, якби Україна могла бити західною зброєю по території РФ
Командувач Військово-Морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа вважає, що Україна виграла б війну швидше, якби мала дозвіл бити з переданої зброї західних союзників по цілях на території Росії
Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.
"Чим швидше Збройні Сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника, тим швидше ми переможемо", - наголосив Неїжпапа.
На його думку, якби в України були більші можливості в питанні зброї, то війна розгорталася б інакше.
"Якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, звісно, ворог поводився б по-іншому, в тому числі й на полі бою", - зазначив командувач ВМС.
Неїжпапа наголосив, що ворог, знаючи бойові можливості Збройних Сил України, відповідно "реагує на наші дії".
"Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить", − підсумував Неїжпапа.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що ракети Taurus потрібні Україні для того, щоби знищити російську військову інфраструктуру за фронтом на території України.
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