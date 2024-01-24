Taurus нам потрібні не для нападу на Москву, - Кулеба

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild.

Розмова відбулась 23 січня після вранішнього ракетного удару РФ по Україні. Кулеба зазначив, що РФ досі має можливості завдавати таких масованих ударів, тож Україна вдячна партнерам за надані засоби ППО, зокрема системи Patriot, але їх потрібно більше.

За його словами, ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж була на початку повномасштабного російського вторгнення майже два роки тому, через дефіцит озброєнь, боєприпасів та військової техніки.

"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжить це робити, ми все ще бачимо, що західна оборонна промисловість – тобто оборонна промисловість держав, які нам допомагають – не в змозі виробляти достатньо артилерійських боєприпасів", - сказав Кулеба.

За його словами, кількість боєприпасів – проблема №1 від самого початку. Росія значно наростила виробництво, до того ж отримує їх із Північної Кореї, тоді як партнери України не можуть передати все, що було обіцяно, констатував Кулеба. Створення нових виробничих ліній триває надто довго, це не лише відбивається на допомозі Україні, а й підриває боєздатність власне країн Європи.

"Як би абсурдно це не звучало, виглядає так, що Північна Корея для Росії ефективніший партнер, ніж друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це абсурдно. І це має змінитися", – наголосив очільник МЗС.

Він закликав союзників припинити звинувачувати один одного в недостатньо швидкому нарощуванні виробництва.

Кулеба також пояснив, навіщо Україні ракети Taurus й чому він сподівається, що Німеччина все ж таки ухвалить рішення про передачу Україні цих ракет.

"Taurus нам потрібні не для нападу на Москву. Ракети великої дальності, які надали західні партнери, потрібні не для того, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Taurus нам потрібні, щоб знищити російську військову інфраструктуру за фронтом на території України", - зазначив він.

Кулеба додав, що його дратують дискусії про те, що в разі скорочення допомоги від партнерів, Україна буде "більш готовою до мирних переговорів" з РФ, до поступок. У цьому зв’язку він закликав припинити розмірковувати про можливість перемоги Росії.

"Люди, посадовці, особи, які приймають рішення, зацікавлені сторони повинні припинити теоретизувати ймовірність перемоги Росії. Бо Україна в такому разі була б першою жертвою", - заявив Кулеба.

Він сказав, що якщо Путіна не зупинити в Україні, він нападе на країну НАТО.

"Необхідно сконцентруватися на перемозі. Адже треба зрозуміти, що поразка коштуватиме набагато більше для всіх…Найкращий спосіб забезпечити безпеку Німеччини та інших європейських держав — це забезпечити Україну всім необхідним для перемоги над Росією та визволення українських територій", - резюмував глава МЗС України.