Комбінована атака РФ по енергетиці: у більшості регіонів запроваджено аварійні відключення

Про це інформує Укренерго.

В компанії зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Попередньо міністерка енергетики України Світлана Гринчук завила, що Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - наголосила Гринчук.