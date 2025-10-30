Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Комбінована атака РФ по енергетиці: у більшості регіонів запроваджено аварійні відключення

Катерина Ганжа
30 жовтня, 2025 четвер
07:55
Війна з Росією світло

У четвер, 30 жовтня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, у більшості регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії

Зміст

Про це інформує Укренерго.

В компанії зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні. 

Попередньо міністерка енергетики України Світлана Гринчук завила, що Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - наголосила Гринчук. 

  • Надвечір середи, 29 жовтня, російська окупаційна армія продовжила запускати ударні безпілотники по території України. Після опівночі стало відомо про пуски ракет. У Запоріжжі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сталося влучання у гуртожиток, є постраждалі, серед яких – діти. 

 

Новини
Суспільство
Україна
Енергетика
