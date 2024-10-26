Комбінована нічна атака РФ: сили ППО знищили 44 ворожих "шахеди"

Про це інформують Повітряні сили ППО.



Так, протягом атаки, яка тривала з 19:00 25 жовтня росіяни запустили по Україні ракети різних типів, ударні БПЛА типу Shahed та дрони невстановленого типу.

Радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 98 засобів повітряного нападу противника, зокрема:

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської області РФ);

2 ракет невстановленого типу (із Білгородщини);

91 ворожого БПЛА (райони пусків: Курськ, Орел).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою станом на 12:00 підтверджено збиття 44 ворожих "шахедів" у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один дрон вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БПЛА – в повітряному просторі України.