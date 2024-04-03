Концентрація сил ворога навколо Часового Яру не є такою великою, як свого часу біля Авдіївки, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо ситуації навколо Часового Яру, то там противник намагається рухатися по декількох напрямках. З півночі від Богданівки та Іванівського, щоб вийти на Часів Яр з півня, створивши два напрямки можливого оточення Часового Яру. Але це тільки теоретичні припущення з огляду на напрямки основних атак противника. Наразі головні зусилля росіян сконцентровані навколо і в самому Іванівському. Ворог перебуває у північній частині міста, потім йде дорога й ще є південна частина населеного пункту Іванівське. Є інформація, що зараз противник веде бойові дії саме в південній частині, але ці дії відбувалися й раніше", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, навколо Часового Яру, який розташований на височині, є фортифікаційні споруди.

"Наразі головним є те, які сили будуть використовувати наші війська для відбиття постійних ворожих атак в Іванівському й навколо Іванівського, щоб унеможливити подальший рух просування росіян до Часів Яру. Навколо Часового Яру, який розташований на височині, є фортифікаційні споруди. Були повідомлення, що противник пробивався до цих ліній оборони, але його було відкинуто. Розуміємо, що концентрація сил навколо Часового Яру не є такою великою, як свого часу була навколо Авдіївки, де було сконцентровано 80 тис. особового складу та значна кількість бронетехніки. Зараз ворог немає таких сил", - додав Згурець.

Майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що ціллю росіян після Авдіївки став Часів Яр.

Нещодавно командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян. Оперативна ситуація складна з декількох причин.





























