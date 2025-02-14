Коригував удари РФ по Силах оборони в Миколаєві: СБУ затримала рецидивіста-агента ФСБ

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, до початку повномасштабної війни фігурант відбував покарання за вчинення тяжких злочинів у виправній установі Херсона.

Після захоплення міста окупанти перевели в’язня до однієї з колоній на території РФ, де його завербував кадровий співробітник ФСБ, за чиєю вказівкою агент приїхав до Миколаєва через треті країни і згодом взявся до виконання завдань ворога.

"Співробітники СБУ своєчасно викрили плани ворога і поетапно задокументували фігуранта ще на початковому етапі його розвідактивності", - звітували у спецслужбі.

Зазначається, що основною ціллю окупантів були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Для отримання розвідданих він обходив місцевість, де приховано фотографував локації ймовірного перебування українських захисників. Також агент "втемну" випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Контррозвідка СБУ затримала його за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони, зазначили у спецслужбі. При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він контактував зі своїм російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій агента за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).