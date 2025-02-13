У Житомирі затримали 16-річну дівчину, яка планувала підірвати наряд поліції

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрюваною виявилася 16-річна місцева жителька, яку в Telegram-каналі завербував російський спецслужбіст. За його інструкцією дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації.

Як встановили в СБУ, дівчина заховала вибухівки у схроні, а геолокацію скинула російському куратору. Згодом за цими координатами двоє терористів забрали СВП і намагались підірвати українських правоохоронців.

Водночас коли підозрювана переховувалась від правосуддя, вона отримала додаткові замовлення з РФ на виготовлення нових СВП.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Дівчині загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.