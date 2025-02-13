У Житомирі затримали 16-річну дівчину, яка планувала підірвати наряд поліції
Служба безпеки повідомила про підозру 16-річній дівчині з Житомира, яка виготовила вибухівку для того, щоб підірвати наряд поліції
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що підозрюваною виявилася 16-річна місцева жителька, яку в Telegram-каналі завербував російський спецслужбіст. За його інструкцією дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації.
Як встановили в СБУ, дівчина заховала вибухівки у схроні, а геолокацію скинула російському куратору. Згодом за цими координатами двоє терористів забрали СВП і намагались підірвати українських правоохоронців.
Водночас коли підозрювана переховувалась від правосуддя, вона отримала додаткові замовлення з РФ на виготовлення нових СВП.
Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Дівчині загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Житомирі співробітники СБУ та Нацполіції "на гарячому" затримали двох російських агентів. Вони готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на номер 102.
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