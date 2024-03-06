"Кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі": у Центрі стратегічних комунікацій прокоментували маніпуляцію

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій із посиланням на коментар речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк.

Зазначається, що російські медіа у своїй "інформації" посилалися на грецьке видання "Прототема".

Насправді ж росіяни атакували припортову інфраструктуру, а сама атака не повʼязана з візитом Зеленського та грецької делегації.

"Росія - терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був нанесений ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі… Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це повʼязано з терором, який ворог достатньо методично проводить", - сказала Гуменюк.