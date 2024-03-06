"Кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі": у Центрі стратегічних комунікацій прокоментували маніпуляцію
В середу, 6 березня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Саме в той час там перебували президент України та прем’єр Греції. Російські ЗМІ заявили про удар по кортежу Зеленського
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій із посиланням на коментар речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк.
Зазначається, що російські медіа у своїй "інформації" посилалися на грецьке видання "Прототема".
Насправді ж росіяни атакували припортову інфраструктуру, а сама атака не повʼязана з візитом Зеленського та грецької делегації.
"Росія - терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був нанесений ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі… Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це повʼязано з терором, який ворог достатньо методично проводить", - сказала Гуменюк.
- Зранку середи, 6 березня, російські терористи обстріляли Одесу, відомо про жертв і поранених.
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