Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Кошти не зникнуть": правозахисниця Денісова про повернення пенсій ВПО з Ощадбанку до ПФУ
Ексклюзив

"Кошти не зникнуть": правозахисниця Денісова про повернення пенсій ВПО з Ощадбанку до ПФУ

Оксана Ліховід
12 вересня, 2025 п'ятниця
09:22
Війна з Росією Людмила Денісова

Пенсії внутрішньо переміщених осіб, які не були отримані до 1 січня 2025 року, повертаються до Пенсійного фонду України. Це стосується пенсіонерів, які тривалий час не проходили ідентифікацію та не здійснювали жодних операцій за рахунками. Ці кошти залишаються у власності громадян і можуть бути відновлені після підтвердження особи

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказала правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова.

"Перш за все потрібно зрозуміти, чому кошти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які залишилися на рахунках в Ощадбанку, повертаються до Пенсійного фонду.

Відповідно до Закону про Державний бюджет України, залишки коштів на рахунках ВПО в Державному ощадному банку станом на 1 січня 2025 року, якщо пенсія не була отримана, підлягають поверненню до Пенсійного фонду.

Це стосується пенсіонерів, яким було призначено пенсію згідно з постановою Кабміну № 637 від 5 листопада 2014 року, але які не проходили ідентифікацію протягом шести місяців і не здійснювали жодних операцій по рахунку", - пояснила Денісова.

За словами правозахисниці, для реалізації цього рішення уряд ухвалив постанову № 745, яка набула чинності з 1 липня 2025 року. Перерахування коштів відбувається за графіком, затвердженим Мінфіном і Нацбанком, аби не створити загрози для стабільності банківської системи.

"Йдеться про понад 11 мільярдів гривень. Ці кошти належать пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони фізично не можуть скористатися своїми рахунками - ні в Ощадбанку, ні в інших банках, якщо ті не працюють у підконтрольних Україні населених пунктах", - зазначила Денісова.

Правозахисниця також додала, що уряд вирішив тимчасово перерахувати кошти ВПО до Пенсійного фонду, ймовірно, для виплат іншим пенсіонерам, адже дефіцит ПФУ залишається актуальним.

"Проте важливо знати, що ці кошти не зникнуть - вони залишаються власністю пенсіонерів. Якщо людина пройде ідентифікацію згідно з новим порядком, вона знову почне отримувати свою пенсію у звичайному режимі", - наголосила Денісова.

  • Уряд розширює програму єВідновлення. Українці зі статусом ВПО з тимчасово окупованих територій отримають кошти на нове житло в Дії.
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
Пенсійний фонд
Ощадбанк
пенсіонери
окуповані території
внутрішні переселенці
