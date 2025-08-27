Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
ВПО, які позбулися житла через окупацію, отримають до 2 млн на купівлю нової оселі

Юлія Юліна
27 серпня, 2025 середа
16:14
Економіка

Уряд розширює програму єВідновлення. Українці зі статусом ВПО з тимчасово окупованих територій отримають кошти на нове житло в Дії

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Українці, які залишили своє житло на тимчасово окупованих територіях і мають статус ВПО, отримуватимуть ваучери до 2 млн на купівлю нової домівки. Спочатку запустимо таку можливість у Дії, а згодом — у ЦНАПах", - ідеться у повідомленні.

На першому етапі отримати ваучери зможуть українці зі статусом ВПО з категорій:

  • учасники бойових дій;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни.

Кошти з ваучера можна буде витратити на купівлю квартири чи будинку, інвестування в будівництво житла, оплату першого внеску або платежу за іпотекою.

єВідновлення — це державна програма допомоги українцям, чиє житло постраждало або було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Власники квартир, будинків чи інших об’єктів нерухомості можуть подати заяву через Дію або ЦНАП, щоб отримати компенсацію. Якщо житло пошкоджене, держава виплачує гроші на ремонт (спочатку 70%, решту після звіту), а у випадку повного знищення видає житловий сертифікат, який можна використати для купівлі нового житла чи будівництва.

Програма працює за чітким механізмом: комісія оцінює збитки, визначає суму компенсації, а кошти можна витратити лише на передбачені матеріали й роботи.

Проєкт запущений у 2023 році та вже став одним з ключових інструментів відновлення житла.

