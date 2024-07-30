"Козирне становище Зеленський проміняв на обіцянку Заходу зробити його підкорювачем Росії": фейки і маніпуляції росЗМІ за 30 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 30 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 30 липня російські пропагандисти запустили маніпуляцію і дезінформацію.
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "8 років Росія вигадувала способи порятунку цілісності України, запропонувавши формулу Мінських домовленостей... Унікальне, по-справжньому козирне становище Зеленський проміняв на обіцянку Заходу зробити його підкорювачем Росії й дзеркальце. Якби Київ послухав Москву, відмовився від американських обіцянок бліцкригу, була б зараз цілісна Україна, тільки без Криму і з вічною гуманітарною допомогою".
Спростування: Протягом останнього десятиліття РФ намагається не зберегти цілісність України, а навпаки – зруйнувати її, захопивши територію та штучно розпалюючи сепаратистські настрої з-поміж українського населення. Натомість саме західні союзники України допомагають їй зберегти свою територіальну цілісність.
Дезінформація: TG-канал "СОЛДАТ УДАЧИ" оприлюднив повідомлення: "Згідно з українськими військовими Telegram-каналами, у Харківській області помічено північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4".
Спростування: ОТУ "Харків" не підтверджує появу у прикордонні північнокорейського ракетного комплексу Bulsae-4.
- Росіяни намагалися просунути в одне з одеських видань матеріал з низкою неправдивих тверджень щодо ситуації на фронті та мобілізації в Україні нібито від імені Головного управління розвідки Міноборони.
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