"Козирне становище Зеленський проміняв на обіцянку Заходу зробити його підкорювачем Росії": фейки і маніпуляції росЗМІ за 30 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 30 липня російські пропагандисти запустили маніпуляцію і дезінформацію.

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "8 років Росія вигадувала способи порятунку цілісності України, запропонувавши формулу Мінських домовленостей... Унікальне, по-справжньому козирне становище Зеленський проміняв на обіцянку Заходу зробити його підкорювачем Росії й дзеркальце. Якби Київ послухав Москву, відмовився від американських обіцянок бліцкригу, була б зараз цілісна Україна, тільки без Криму і з вічною гуманітарною допомогою".

Спростування: Протягом останнього десятиліття РФ намагається не зберегти цілісність України, а навпаки – зруйнувати її, захопивши територію та штучно розпалюючи сепаратистські настрої з-поміж українського населення. Натомість саме західні союзники України допомагають їй зберегти свою територіальну цілісність.

Дезінформація: TG-канал "СОЛДАТ УДАЧИ" оприлюднив повідомлення: "Згідно з українськими військовими Telegram-каналами, у Харківській області помічено північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4".

Спростування: ОТУ "Харків" не підтверджує появу у прикордонні північнокорейського ракетного комплексу Bulsae-4.