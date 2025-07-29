Кремль через "трибунал щодо злочинів українських неонацистів" розгортає кампанію про нібито тортури над полоненими росіянами, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Російська пропаганда розкручує чергову кампанію з дискредитації України через фейкові "свідчення" про нібито тортури над полоненими російськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

Центр зазначає, що Кремль для своїх інформаційних кампаній вкотре застосував маніпулятивну структуру, відому як "міжнародний трибунал з розслідування злочинів українських неонацистів". Ця організація створена та повністю контролюється Росією, і не має жодного міжнародного визнання чи офіційного статусу.

"Опубліковані "свідчення" побудовані за типовим сценарієм: російський військовий розповідає про жорстокі побиття й катування, однак жодних переконливих доказів цих тверджень, як завжди, не надано. Зовнішній вигляд чоловіка з відео також ніяк не відповідає твердженням про нібито "пережиті тортури", - підкреслив ЦПД.

Центр наголосив, що у той час, як міжнародні організації ретельно документують факти катувань, страт та знущань, яким піддаються українські військовополонені, Росія систематично експлуатує цю тему для маніпуляцій. Москва, прагнучи відвернути увагу від власних злодіянь, активно поширює сфабриковані свідчення з метою дискредитації України на міжнародній арені.