Кремль дозволив клану Кадирова грабувати меткомбінат Ахметова у Маріуполі, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з документами, клан Кадирова розпродає сучасне металургійне обладнання в Росії для використання його автовиробниками, які перебувають під санкціями, і перевозять промислові гази для космічної програми Москви.

Оглядачі видання кажуть, що клан Кадирова довгий час був вірним союзником Путіна і тепер отримує компенсацію.

Меткомбінат ім. Ілліча взяли під контроль люди, близькі до Рамзана Кадирова, зокрема Руслан Геремеєв і заступник голови міністерства будівництва і ЖКГ Чечні Вахіт Геремеєв, які є родичами сенатора Сулеймана Геремеєва - соратника Кадирова.

Зазначається, що половину акцій OOO "ММК Ілліча", що контролює тепер завод, отримав його син Валід Корчагін.

З території заводу часто виїжджають вантажівки з прокатними виробами, які вирушають у бік Росії, пише WSJ.

Окупанти демонтували та відправили в Росію виробничу лінію вартістю $220 млн, яка була встановлена незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ще у вересні 2022 року московська торгова компанія вивезла з заводу сталевої продукції на $380 тис. Інші компанії з Росії потім регулярно продавали вугілля та іншу продукцію, що залишилися на ньому. У січні 2023 року партію металовиробів на $50 тис. було експортовано в Узбекистан.

Через деякий час частка Валіда Корчагіна перейшла до керівника московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаша Дадашова, який також пов'язаний з Рамзаном Кадировим.

"Тут було багато трупів, усе було заміновано", - розповідав Вахіт Геремеєв в інтерв'ю проросійському маріупольському ЗМІ на початку цього року, йдучи у військовій формі територією підприємства. За словами Геремеєва, він закохався в завод і "вже майже став металургом", має намір відновити його роботу до 2026 року, а поки хоче захистити від розграбування.

Алаш Дадашов через ще одну свою маріупольську компанію "Технічні матеріали", якою він володіє на пару з місцевим жителем, колишнім заступником начальника кисневого цеху "Азовсталі" Станіславом Комаровськім, відправляє в Росію з заводу промислові гази.