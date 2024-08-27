У Маріуполі окупанти хочу перетворити "Азовсталь" на туристичний парк

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За інформацією міськради, в окупаційних пабліках зʼявилися повідомлення про проєкт перетворення металургійного комбінату "Азовсталь" на "постіндустріальний парк". Росіяни вважають, що це нібито зможе залучити до міста потенційних туристів.

"Таким чином, загарбники намагаються знищити усе, що нагадує про український спротив російському вторгненню. Адже саме "Азовсталь" став справжньою фортецею наших захисників, які 86 діб боронили Маріуполь навесні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців у тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.