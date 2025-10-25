Кремль грає в США у "хорошого" та "поганого" поліцейського, - політолог Телешун

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Ярослав Телешун.

"Я б скоріше говорив, що Кремль пішов за підходом "гарний - поганий" поліцейський. Відповідно, ми бачимо, що Лавров говорить весь час і стверджує, що не були досягнуті першочергові цілі. Відповідно, говорити про мир якийсь нереально, хоча ми бачимо, що позиція МЗС чи прессекретаря Путіна, власне, може кардинально відрізнятися від заяв Лаврова", - зазначив він.

Телешун наголосив, що своєю чергою спецпосланець російського диктатора Дмитрієв відіграє роль конструктивного представника, який пропонує якісь бізнес-проєкти, співпрацю між Вашингтоном і Москвою.

"В такому випадку, якщо ж ми говоримо про президента Путіна, то ми можемо побачити, що він якраз майже не робить жодних вже заяв, які би безпосередньо стосувалися президента Трампа, тим самим намагаючись дистанціюватися і висловлювати свою позицію щодо тих чи інших рішень США чи союзників щодо російської війни проти України за допомогою посередників. І це дає йому можливий люфт в будь-який момент, власне, зробити крок назад і сказати, що він такого ж там нічого не заявляв, і, власне, він завжди за конструктив або навпаки за продовження своєї агресивної війни проти України", - вважає політолог.

На його думку, це буде відбуватися залежно від того, як будуть складатися обставини.

"Своєю чергою, такі заяви різних представників офіційної Москви - це ніщо інше, як спроба знайти оці точки дотику з американською стороною. Не вказуючи на те, що вони готові йти на поступки, намагаючись виторгувати все, що вони можуть тільки виторгувати в даних умовах, розуміючи, що насправді гра іде на грані фолу, тобто в будь-який момент це може призвести і до якихось успішних кроків, але водночас може призвести і до суттєвої поразки", - додав Телешун.

Політолог вважає, що це не розбалансування в їхній політиці.

"Це їхній підхід, де вони намагаються як мінімум створити хаос в самому Вашингтоні, бо ми бачимо, що сам Вашингтон - це конкуренція різних груп впливу, власне, з різним позиціюванням, як Білий дім повинен реагувати на російську війну проти України. І от, власне, от всі ці заяви - це спосіб, як мінімум, створити хаос у Вашингтоні, як максимум виграти і досягти тих цілей, які вони перед собою ставлять", - підсумував він.