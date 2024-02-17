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Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського, - WP

17 лютого, 2024 субота
08:34
Війна з Росією Зеленський і Путін

Президент Росії Володимир Путін наказував посадовцям розробити дезінформаційну кампанію проти Володимира Зеленського, намагаючись вплинути на військово-політичне керівництво України

Про це пише The Washington Post із посиланням на документи Кремля.

"Файли, що нараховують понад 100 документів, були передані The Post, щоб уперше викрити масштаби кремлівської пропаганди, націленої на Зеленського з метою розділити та дестабілізувати українське суспільство - зусилля, які Москва назвала інформаційно-психологічними операціями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку 2023 року перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко організував кампанію з дискредитації Зеленського та поширення дезінформації у соцмережах.

Під час однієї з зустрічей Кирієнко виклав своїм заступникам чотири ключові цілі Кремля: дискредитація військово-політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення. Для поширення інформації в Україні вирішили обрати соцмережі, насамперед Telegram, і уникати відверто проросійських наративів.

Пропаганда щодо "конфлікту" між Зеленським і Залужним

У травні 2023 року пост кремлівських стратегів у Facebook про те, що "Валерій Залужний може стати наступним президентом України", набрав щонайменше 4,3 мільйона переглядів. Потім РФ наказала створити подібні дописи та повідомлення про те, що західні лідери шукають заміну Зеленському і що Залужний має намір зупинити контрнаступ.

"Нам потрібно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським у стилі "він має намір його звільнити", - написав один кремлівський політтехнолог рік тому після зустрічі високопоставлених російських чиновників.

Водночас Кремль наказував поширювати ворожі коментарі, у яких заявлялося, що Залужний зник з публічних обговорень, бо міг зайняти місце Зеленського. Зазначається, що росіяни готові були заплатити до 39 тис. доларів за розміщення антиукраїнських публікацій у головних іноземних ЗМІ.

  • Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
Теги:
Україна
Володимир Путін
Володимир Зеленський
фейк
пропаганда
Валерій Залужний
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