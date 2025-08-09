Кремль змінив командувача угрупування, яке воює на Сумщині, - росЗМІ
Рішенням російського військового командування на чолі ворожого армійського угрупування "Північ", що розміщене на російській Курщині й веде бойові дії в межах української Сумщини, поставлено генерал-полковника Євгена Нікіфорова, який змінив генерала Олександра Ларіна
Про це 9 серпня 2025 року поінформувало видання "Курск City", а за день до того, 8 серпня, писало кілька Z-пропагандистів.
"Нікіфоров вже має досвід командування великими військовими об'єднаннями - раніше він очолював західний військовий округ і був начальником головного штабу сухопутних військ РФ", - зазначає пропаганда.
Ймовірно, зміна командувача російського угрупування "Північ" сталася через "втрату росіянами трьох батальйонів під час звільнення (українським - ред.) 225-м полком кількох сіл в Сумській області", припускає військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
"Для українців це буде означати підсилення атак на півночі Сумщини. Безглузді штурми Нікіфорова українські військові знають ще з часів АТО, коли, штурмуючи Дебальцеве, він не рахувався з власними втратами", - наголосив Цаплієнко.
Що відомо по Євгена Нікіфорова
22 серпня 2016 року Нікіфорова було включено Генеральною прокуратурою України до списку обвинувачених у злочинах проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку. Україна звинувачує його в причетності до авіакатастрофи українського військово-транспортного літака Іл-76МД, який доставляв боєприпаси та бронетехніку військовим, які боронили аеропорт Луганська.
Літак було збито росіянами. Борт впав біля села Червоного, за 2 км від злітно-посадкової смуги. Загинуло 49 людей.
У 2019 році СБУ повідомила, що наказ про збиток літака віддав особисто Нікіфоров. Виконували його найманці Пригожина, причому один із них - Дмитро Уткін із позивним "Вагнер" - був співзасновником згодом розформованої ПВК Вагнера.
- Біла Церква
