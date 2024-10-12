Кремлю доведеться почати мобілізувати молодь з Москви і Санкт-Петербурга, і це створить серйозні проблеми, - екскомандувач армією США Бен Ходжес

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росіяни намагаються підтримувати наступальний темп, формуючи нові резерви. Зокрема, особовий склад. Така тактика працює лише доти, поки у них є достатньо людей, яких можна кидати на передову. Але рано чи пізно їм доведеться почати вербувати молодь з Москви і Санкт-Петербурга, і це створить серйозні проблеми. До того ж все це працює за наявності достатніх запасів артилерії для обстрілу українських позицій та авіації, яка завдає ударів керованими авіабомбами", - пояснив Ходжес.

Генерал також пояснив, як Україна може нівелювати перевагу Росії в особовому складі.



"Якщо Україна зможе знищити російську артилерію, штаби і логістику, то ця тактика цілковито втратить свій сенс, адже саме логістика, артилерія, авіабази й літаки забезпечують її ефективність. Тому, якщо Україні вдасться послабити або знищити ці ключові елементи, Росії точно доведеться змінювати свою тактику", - додав він.