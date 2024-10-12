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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Кремлю доведеться почати мобілізувати молодь з Москви і Санкт-Петербурга, і це створить серйозні проблеми, - екскомандувач армією США Бен Ходжес
Ексклюзив

Кремлю доведеться почати мобілізувати молодь з Москви і Санкт-Петербурга, і це створить серйозні проблеми, - екскомандувач армією США Бен Ходжес

Віталій Бесараб
12 жовтня, 2024 субота
18:21
Війна з Росією мобілізація в РФ

Екскомандувач армією США у Європі Бен Ходжес вважає, що нова хвиля мобілізація, яка може пройти у великих містах Росії, може створити проблеми для путінського режиму

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росіяни намагаються підтримувати наступальний темп, формуючи нові резерви. Зокрема, особовий склад. Така тактика працює лише доти, поки у них є достатньо людей, яких можна кидати на передову. Але рано чи пізно їм доведеться почати вербувати молодь з Москви і Санкт-Петербурга, і це створить серйозні проблеми. До того ж все це працює за наявності достатніх запасів артилерії для обстрілу українських позицій та авіації, яка завдає ударів керованими авіабомбами", - пояснив Ходжес.

Генерал також пояснив, як Україна може нівелювати перевагу Росії в особовому складі.

"Якщо Україна зможе знищити російську артилерію, штаби і логістику, то ця тактика цілковито втратить свій сенс, адже саме логістика, артилерія, авіабази й літаки забезпечують її ефективність. Тому, якщо Україні вдасться послабити або знищити ці ключові елементи, Росії точно доведеться змінювати свою тактику", - додав він.

  • 5 вересня прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не обговорює нову мобілізацію в країні
  • Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля повідомляло, що в російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
  • Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський розповів, як росіяни маскують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.
  • Генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун зазначив, що у РФ прийняли рішення використовувати строковиків, оскільки це значно дешевше, ніж забезпечувати мобілізованих
Теги:
Росія
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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