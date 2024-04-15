Кулеба: Коли Україна і Грузія вступлять до НАТО, Чорне море стане регіоном миру і стабільності

Про це він сказав під час Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи 15 квітня, пише пресслужба МЗС.

Голова МЗС України закликав НАТО посилити увагу до Чорноморського регіону задля протидії російській агресії та відновлення безпеки.

"НАТО має активно впроваджувати окрему, всеосяжну і далекоглядну Чорноморську стратегію, спрямовану на зменшення руйнівного впливу Росії та посилення регіональної стабільності", - заявив міністр.

За його словами, Балто-Чорноморський фланг НАТО слугуватиме міцною стіною захисту від Росії, це принесе стабільність і мир в наш регіон, що дозволить кожному в Болгарії, Україні та інших країнах Чорноморського басейну, Центральної Європи і Балтії скористатися перевагами економічного і торговельного зростання.

"Чорне море має стати морем НАТО, миру і стабільності. Саме таким стало Балтійське море зі вступом Фінляндії і Швеції до Альянсу. Безпека всього регіону була посилена. Коли Україна і Грузія приєднаються до НАТО, Чорне море наслідуватиме приклад Балтійського. Це стратегічна мета, до якої має прагнути Альянс і вся євроатлантична спільнота", - наголосив український міністр.

Кулеба також підкреслив, що якнайшвидше збільшення спроможностей української ППО також посилить регіональну та глобальну стабільність, оскільки вона захищає безпеку сусідів України та всього Чорноморського регіону від російського повітряного терору.

"Ця війна не може і не повинна бути нормалізована. Українська протиповітряна оборона зараз захищає не лише українське небо від російського повітряного терору. Вона також захищає сусідні Молдову, Румунію та Польщу від безпосередньої загрози потрапляння ракет і безпілотників у їхній повітряний простір, а також інші чорноморські та європейські країни від можливості поширення російської агресії на їхню територію", - зазначив голова МЗС.

На думку міністра, агресивна війна Росії довела, наскільки неподільною є безпека Чорноморського регіону.

"Лише поразка Росії та повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України принесуть Чорноморському регіону стабільність, безпеку та перспективу потужного економічного розвитку. Україна може досягти такого результату за умови достатньої і вчасної підтримки партнерів", – підкреслив Кулеба.