Кулеба обговорив зі спецпредставником уряду Китаю відновлення миру в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Кулеба поінформував спецпредставника про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії.
Чиновники обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.
"Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі", - наголосив голова українського МЗС.
- Посол Сполучених Штатів в КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не має нейтральної позиції щодо російсько-української війни та став на бік диктатора Володимира Путіна.
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