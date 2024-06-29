Кулеба обговорив зі спецпредставником уряду Китаю відновлення миру в Україні

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба поінформував спецпредставника про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії.

Чиновники обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.

"Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі", - наголосив голова українського МЗС.