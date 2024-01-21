"Куп’янськ для ворога залишається найбільш важливим стратегічним населеним пунктом": речник бригади "Сталевий кордон"

Про це він повідомив у етері телемарафону.

За його словами, наразі ворог найбільше зосередив свої зусилля на Куп’янському напрямку в районі Синьківки. На неї окупанти продовжують наступ, адже "через Синьківку іде найближчий і найкращий шлях в напрямку Куп’янська".

"Куп’янськ для ворога залишається найбільш важливим стратегічним населеним пунктом, куди він стягує усі свої сили. Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий для нього на сьогоднішній день являється ціллю, задачею і всіма силами і засобами вони намагаються досягти цієї цілі, але нічого в них не виходить, ворог несе, дійсно, великі втрати як і в особовому складі, так і в техніці", сказав Іван Шевцов.

Також він зазначив, що росіяни постійно здійснюють ротації задля поновлення особового складу.

"Великі втрати - це 250, 300, 400 людей в день вимагає від нього (ворога, - ред.), дійсно, здійснення ротацій, тому ротації в нього проводяться постійно, і ті молоді військовослужбовці, які тільки попадають на фронт, їх одразу відправляють в штурми, тобто це люди, які не мають досвіду", - заявив речник "Сталевого кордону".

За словами Івана Шевцова, тих засобів, які наразі росіяни накопичили на Куп’янському напрямку, недостатньо для досягнення цілі.

"Тих сил і засобів, які на сьогоднішній день накопичив ворог навпроти Куп’янської ділянки, недостатньо для того, щоб вести масивні наступальні дії і та лінія оборони, яку Сили оборони встигли зробити на Куп’янському напрямку, вона дозволяє добре закріпитись і вести оборонні дії, тобто перспектив наразі немає, тими силами і тими засобами ворог не зможе досягти своєї мети", - зазначив спікер бригади.