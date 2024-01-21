У ЗСУ розповіли, з якою метою окупанти захопили Крохмальне Куп'янського району
Захопивши Крохмальне Куп'янського району, росіяни намагаються виправдати втрату понад 7 тис. своїх військових. Проте у ЗСУ запевняють, що це тимчасове явище
Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
Він розповів, що у Крохмальному проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни.
"Будемо говорити це 5 будинків. Ці 5 будинків були зруйновані агресором", - додав Фітьо.
За його словами, основна мета командування ЗСУ - вберегти життя українських військових, тому їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні, де вони зараз тримають оборону.
"Ворогу не дають просуватись далі і якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. І я думаю, що, те, що відбулось, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно зміщується. Ми просто не повідомляємо, про захоплення, відбиття 100 чи 200 м. Нам цього не потрібно робити, а для російських пропагандистів потрібно будь-яку перемогу підносити як "піррову перемогу", щоб показати, чому лише за січень місяць вони втратили 7055 вояків на фронті в смузі відповідальності "Хортиця". Тому найменше - метр-два, вони вже кричать, що взяли Берлін", - пояснив Фітьо, додавши, що Крохмальне вже було до цього окуповано та відбито ЗСУ восени 2022 року, проте зараз, ці декілька сот метрів ніякого значення не мають.
- Впродовж доби 20 січня на фронті російським окупаційним військам вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області.
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