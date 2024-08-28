"Курськ - невеликий козир, влада України не використовує можливостей": політолог Цибулько назвав способи тиску на РФ

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Курськ невеликий козир у перемовинах із Путіним, хочу сказати. Але, наприклад, заблокування будь-кого транзиту через Чорне море і призупинення судноплавства російського - це хороший козир, не кажучи вже про заблокування судноплавства на Азові також. Насправді мені здається, що українська влада не використовує навіть однієї десятої від можливостей України для тиску на Росію. Зокрема тиснути на неї треба в першу чергу в призупиненні поставок комплектуючих для озброєння. Далі їй треба обмежувати ринки газу/нафти, особливо нафти, всіляко працювати над звуженням", - сказав він.

Володимир Цибулько також пригадав візит до України прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді.

"От приїхала Індія, і що, наслідок перемовин з Нарендрою Моді. Так, він приємну новину для українського вуха проголосив у Києві, бо він наголосив на територіальній цілісності України, а це українцям дуже подобається. Але після візиту до Києва хіба Індія припинила закуповувати російську нафту? А це ж спонсорування російської війни проти України", - зазначив політолог.