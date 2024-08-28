"Курськ - невеликий козир, влада України не використовує можливостей": політолог Цибулько назвав способи тиску на РФ
Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що Українська влада використовує вкрай мало можливостей для тиску на Росію
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Курськ невеликий козир у перемовинах із Путіним, хочу сказати. Але, наприклад, заблокування будь-кого транзиту через Чорне море і призупинення судноплавства російського - це хороший козир, не кажучи вже про заблокування судноплавства на Азові також. Насправді мені здається, що українська влада не використовує навіть однієї десятої від можливостей України для тиску на Росію. Зокрема тиснути на неї треба в першу чергу в призупиненні поставок комплектуючих для озброєння. Далі їй треба обмежувати ринки газу/нафти, особливо нафти, всіляко працювати над звуженням", - сказав він.
Володимир Цибулько також пригадав візит до України прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді.
"От приїхала Індія, і що, наслідок перемовин з Нарендрою Моді. Так, він приємну новину для українського вуха проголосив у Києві, бо він наголосив на територіальній цілісності України, а це українцям дуже подобається. Але після візиту до Києва хіба Індія припинила закуповувати російську нафту? А це ж спонсорування російської війни проти України", - зазначив політолог.
-
У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до столиці України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який розповів, що однією з тем їхньої розмови є Саміт миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе