Лавров каже, що Росія ніколи не хотіла чужої землі: фейки роспропаганди за 10 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 10 вересня російська пропаганда запустила два фейки.

Фейк: Ворожий TG-канал "Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV" оприлюднив допис: "Командування ЗСУ під час атаки на Курську область наказало розстріляти пасажирський поїзд. Мета – підштовхнути Росію до оголошення війни Україні".

Спростування: Українські військові суворо дотримуються усіх гуманітарних конвенцій, а українська влада прагне закінчити війну. Ця та інші подібні заяви мають на меті демонізувати ЗСУ та звинуватити Україну в ескалації.

Фейк: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Ми ніколи не хотіли чужої землі".

Спростування: Абсурдна та брехлива заява Лаврова свідчить, що російська влада взагалі відірвана від реальності та живе у своїй парадигмі. Увесь світ знає, що Росія - це окупант і загарбник.