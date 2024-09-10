Лавров каже, що Росія ніколи не хотіла чужої землі: фейки роспропаганди за 10 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 10 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 10 вересня російська пропаганда запустила два фейки.
Фейк: Ворожий TG-канал "Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV" оприлюднив допис: "Командування ЗСУ під час атаки на Курську область наказало розстріляти пасажирський поїзд. Мета – підштовхнути Росію до оголошення війни Україні".
Спростування: Українські військові суворо дотримуються усіх гуманітарних конвенцій, а українська влада прагне закінчити війну. Ця та інші подібні заяви мають на меті демонізувати ЗСУ та звинуватити Україну в ескалації.
Фейк: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Ми ніколи не хотіли чужої землі".
Спростування: Абсурдна та брехлива заява Лаврова свідчить, що російська влада взагалі відірвана від реальності та живе у своїй парадигмі. Увесь світ знає, що Росія - це окупант і загарбник.
- 3 вересня ворожі ресурси запустили фейкову інформацію про розшук озброєних зеків-маньяків, які підписали контракт зі ЗСУ і втекли.
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