Лавров зустрівся з посланцем Папи Римського по Україні Дзуппі у Москві
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрівся в Москві з посланцем Папи Римського Україною кардиналом Маттео Дзуппі
Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на МЗС РФ.
У російському дипвідомстві, заявили, що "сторони обговорили взаємодію в гуманітарній сфері в контексті українського конфлікту та низку актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного".
- У п’ятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском, за підсумками якої домовився передати Ватикану список журналістів, які перебувають у російському полоні.
- Зеленський прокоментував критику Папи Римського щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ в Україні, зазначивши, що "важливо не втрачати зв'язок з Ватиканом".
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