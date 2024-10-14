Лавров зустрівся з посланцем Папи Римського по Україні Дзуппі у Москві

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на МЗС РФ.

У російському дипвідомстві, заявили, що "сторони обговорили взаємодію в гуманітарній сфері в контексті українського конфлікту та низку актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного".