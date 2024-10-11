Зеленський прибув до Ватикану на зустріч з Папою Римським
11 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до Ватикану і зустрівся з Папою Римським Франциском
Про це повідомляє Reuters.
Видання зауважує, що це вже друга особиста зустріч Зеленського з Папою за чотири місяці.
Папа Римський і президент України провели приватні переговори в апостольському палаці Ватикану.
Папа Франциск у четвер, 10 жовтня, приватно зустрівся з головою Української греко-католицької церкви Верховним Архиєпископом Святославом Шевчуком.
"Я хотів розповісти Папі про катастрофу війни та виклики, які прийдуть цієї зими", — сказав Шевчук ватиканським ЗМІ.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував критику Папи Римського щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ в Україні, зазначивши, що "важливо не втрачати зв'язок з Ватиканом".
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