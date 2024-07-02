"Лінія активного фронту збільшилася": Сирський про ситуацію на східному фронті

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що тиждень працював на східному фронті, зокрема побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

"Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95-ї десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника", – написав Сирський.

Він додав, що складною залишається ситуація на Покровському напрямку. І попри посилення українських підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги й забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

"Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні дії. Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами FPV-дронів", – йдеться в повідомленні.

На інших напрямках, за словами Сирського, інтенсивність бойових дій знизилася, хоча загалом лінія активного фронту збільшилася.

Щодо проблемних питань, які, за словами Сирського, він вивчав безпосередньо в районах бойових дій, головнокомандувач ЗСУ виокремив такі:

комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями

забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника.

Водночас, як наголосив Сирський, на боці українського війська – перевага в кількості та якості бойових коптерів, насамперед бомберів і FPV-дронів, і майстерність операторів, які їх застосовують. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що саме це є запорукою нашого успіху та збереження життя бійців.