Литва надасть Україні €5 млн на відновлення шкіл і дитсадків

Про це повідомили на урядовому сайті Литви.

Зазначається, що виділені кошти будуть спрямовані на відновлення пошкоджених навчальних закладів, придбання засобів навчання та комп’ютерної техніки, а також облаштування укриттів.

"В умовах війни Росії проти України, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливою є можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів", - сказала міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

Підтримку Литви перекажуть на рахунок, який Міністерство освіти і науки України відкрило в НБУ.