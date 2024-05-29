Литва надасть Україні €5 млн на відновлення шкіл і дитсадків
Уряд Литви виділить Україні 5 млн євро на відновлення й адаптацію зруйнованих шкіл і дитячих садків
Про це повідомили на урядовому сайті Литви.
Зазначається, що виділені кошти будуть спрямовані на відновлення пошкоджених навчальних закладів, придбання засобів навчання та комп’ютерної техніки, а також облаштування укриттів.
"В умовах війни Росії проти України, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливою є можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів", - сказала міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.
Підтримку Литви перекажуть на рахунок, який Міністерство освіти і науки України відкрило в НБУ.
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що ФРН виділить 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.
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Також уряд Швеції презентував пакет енергетичної допомоги для України на 650 млн шведських крон.
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