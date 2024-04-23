Литва передала Україні нову партію командно-штабних бронемашин M577

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви.

Як зазначили у міністерстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.

Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме", - зазначається у повідомленні.