Литва передала Україні нову партію командно-штабних бронемашин M577
Литва оголосила про передачу Україні ще однієї партії командно-штабних броньованих машин M577
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви.
Як зазначили у міністерстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.
Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.
"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме", - зазначається у повідомленні.
- Раніше Литва вже передавала українським військовим бронетранспортери М577, їх було доставлено 5 квітня.
- 20 квітня Литва оголосила, що передала Україні легкий бойовий літак L-39ZA Albatros.
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