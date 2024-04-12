Лубінець звернувся до ООН через плани РФ демонтувати в Криму купол собору ПЦУ

Про це омбудсман повідомив у Telegram.

"Постійний тиск, низка незаконних рішень з боку окупаційної влади та виселення Кримської єпархії з цього Кафедрального собору фактично знищило ПЦУ в Криму", - наголошує Лубінець.

Він розповів, що отримав звернення митрополита Сімферопольського і Кримського Климента щодо планів Росії демонтувати купол Кафедрального собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги ПЦУ. Через це Лубінець направив запити до структур ООН, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до дій РФ.

Омбудсман підкреслює, що окупанти продовжують руйнувати церкви, вони ув’язнювали й катували священнослужителів, а також переслідують представників релігійних громад, які живуть на тимчасово окупованих територіях України та не підтримують владу РФ і РПЦ.

"Я вже неодноразово звертався до міжнародних організацій з метою засудження протиправних кроків окупаційної влади на території українського півострова у зв’язку з переслідуваннями громадян України за релігійними та етнічними ознаками, а разом з цим руйнуванням та пошкодженням релігійних установ. РФ продовжує демонструвати світу те, що їх нічого не зупиняє в знищенні української національної ідентичності, ліквідації української церкви, української мови, української культури", - підкреслив уповноважений з прав людини.

Водночас Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на черговий злочин Російської Федерації проти свободи світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії ПЦУ.