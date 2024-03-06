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У Криму за 10 років зникло 1 288 релігійних організацій: окупанти стирають "неугодну" Кремлю релігійну ідентичність

6 березня, 2024 середа
06:03
Крим окупанти крим

Україна передала до Міжнародного кримінального суду (МКС) чергові докази злочинів проти людства, що їх вчинила Росія на півострові. Зокрема, в Гаагу передали докази переслідувань і тиску на релігійні громади у Криму

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Прокуратура автономії подала матеріали спільно з Global Rights Compliance. Керівник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний повідомив, що це вже 14-те подання стосовно воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених окупантами на півострові. У скерованій до суду інформації містяться докази переслідувань та тиску на релігійні громади у Криму, починаючи з 2014 року. 

Правоохоронці задокументували щонайменше 93 факти переслідувань представників Православної церкви України, Свідків Єгови, мусульман, протестантів та інших членів релігійних громад. Таким чином російська окупаційна влада на півострові має на меті стерти релігійну ідентичність, яка не відповідає вимогам Кремля. 

"До прикладу, за результатами таких дій окупантів, фактично припинила своє існування Кримська єпархія Православної церкви України. Якщо говорити про кримських мусульман, то окупаційні правоохоронці вже напрацювали стандартні схеми дій. Загальний термін ув’язнення усіх незаконно засуджених з Криму становить близько 1230 років", – зазначив під час брифінгу Ігор Поночовний. 

"Це нове подання до МКС містить більше додаткових доказів російських воєнних злочинів, злочинів проти людства та систематичного переслідування релігійних груп в Україні. Це ще одне жахливе нагадування про те, що Крим був місцем в Україні, де російські злочини почалися, і де також мають починатись зусилля щодо здійснення правосуддя", – додав Вейн Джордаш, управляючий партнер Global Rights Compliance. 

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла, що в січні 2014 року, до моменту окупації, у Криму діяло 2220 релігійних організацій. Натомість станом на січень 2024 року – 932 релігійні організації. 

"Зрозуміло, що зменшення цих релігійних громад обумовлено іншими аспектами російського законодавства і тиском на релігійних ієрархів і представників громад", – стверджує Таміла Ташева, 

За її словами, станом на січень 2024 року, зафіксовано щонайменше 100 випадків переслідувань кримських татар за релігійною ознакою. При цьому є 208 політв’язнів кримських кейсів, 125 з яких – кримські татари. 

"Системні дії РФ призвели до знищення та ліквідації Православної церкви України в Криму. У травні минулого року окупаційний режим РФ захопив Кафедральний Собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Кримської єпархії Православної церкви України в місті Сімферополі. Фактично цими діями окупанти повністю ліквідували діяльність Управління Кримської єпархії ПЦУ. Відтоді ПЦУ в Криму тимчасово припинила своє функціонування у зв'язку з ризиком для життя священнослужителів української церкви", – повідомив Андрій Щекун, уповноважений представник Кримської єпархії ПЦУ.

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Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
Війна з Росією
Гаага
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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