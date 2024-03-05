ООН задокументувала понад 100 випадків викрадень проукраїнських активістів у окупованому РФ Криму

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) задокументувала 104 випадки насильницьких зникнень та 55 випадків катування проукраїнських активістів, журналістів та кримських татар в окупованому РФ Криму. Зазначені порушення тривали впродовж десяти років окупації, поки Російська Федерація зміцнювала контроль над півостровом. Про це йдеться в опублікованій доповіді місії.

За даними ООН, Росія нав'язала кримському населенню російське громадянство, закони та інститути в усіх сферах життя та придушувала супротив чи незгоди.

Доповідь наводить приклади заходів, вжитих Російською Федерацією для обмеження громадянського простору та обмеження основоположних свобод. Ці заходи були вжиті, зокрема, щодо лідерів кримськотатарського народу, яких вона вважає незгодними з окупацією Криму чи політикою Російської Федерації.

У той час як кримським татарам, змушеним тікати з півострова після його незаконної анексії, було заборонено повертатись на батьківщину, багато росіян перебралися до Криму, вочевидь намагаючись змінити його демографічну структуру. Масштабні експропріації об’єктів державної та приватної власності проводились без компенсацій чи дотримання міжнародного права, повідомляється у звіті.

"Впродовж останнього десятиліття ми документували кроки Російської Федерації, націлені на нав'язування Криму російської мови, культури та інституційних рамок, і водночас вживаючи заходів щодо нищення багатої культурної, мовної та релігійної спадщини півострова", - заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Доповідь зазначає, що протистояння зусиллям Російської Федерації зміцнити свій вплив у Криму зіткнулись із суворими репресіями проти незгодних.

Особи, які протистояли чи кидали виклик окупації, постраждали від порушень прав людини, зокрема насильницьких зникнень, свавільних затримань, катувань та жорстокого поводження.

Доповідь зазначає, що окупаційна влада в Криму придушувала свободу самовираження, зокрема самовираження культури та ідентичності меншин, а також серйозно обмежувала свободу віросповідання груп меншин, особливо тих, хто виступає проти офіційних наративів.

"Виявлені нами факти щодо ситуації з правами людини в Криму протягом більш як десяти років російської окупації є не лише тривожними самі по собі, а й похмурим попередженням про руйнівні та довготривалі наслідки російської окупації для інших окупованих регіонів України", - зазначила Белль.