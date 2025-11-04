Має бути суворе покарання за нехтування наказами головнокомандувача ЗСУ: Веніславський про загибель військових на шикуванні на Дніпровщині

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Враховуючи швидкість балістичних ракет, які долітають до будь-якої точки України за лічені хвилини, питання навіть не в тому, що заборонено шикувати особовий склад безпосередньо біля лінії бойового зіткнення або лінії фронту, а взагалі на всіх об'єктах, де розташовані наші військові. Будь-які шикування є неприпустимими. Саме на це спрямована ціла низка наказів головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського.

На превеликий жаль, завжди є людський чинник, з точки зору юридичної термінології – ексцес виконавця або конкретного командира, який, можливо, через самовпевненість вважає, що нещасний випадок чи трагічна ситуація з його підрозділом не повториться, і дозволяє собі приймати такі рішення", – зазначив Веніславський.

Член Комітету Верховної Ради наголосив, що головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський кілька місяців тому, як тільки сталися перші удари по полігонах, де загинули українські військовослужбовці, видав низку відповідних наказів, які, на жаль, не завжди виконуються.

"Тому має бути застосована жорстка відповідальність і суворе покарання тих, хто нехтує наказами головнокомандувача ЗСУ в умовах правового режиму воєнного стану. Адже нехтування ними призводить до загибелі людей", – додав Веніславський.