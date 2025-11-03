ДБР розслідує загибель і поранення військових через ворожий обстріл на Дніпровщині
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у звʼязку із загибеллю і пораненням військовослужбовців через російський обстріл на Дніпровщині
Про це повідомляє ДБР у telegram-каналі.
"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпровщині", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, 1 листопада близько 17:00 ворог здійснив ракетний удар по місцю розташування українських військових, унаслідок чого є загиблі та поранені. Зазначається, що на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР для встановлення деталей інциденту.
"Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових", - підкреслили в ДБР.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).
- 2 листопада Угруповання військ "Схід" повідомило, що внаслідок ракетно-дронової атаки Росії на Дніпровщину 1 листопада загинули та постраждали військовослужбовці ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.21
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе