Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"
Під час ракетно-дронової атаки Росії по громадах Дніпропетровської області 1 листопада загинули та були поранені військові Збройних Сил України
Про це повідомляє Угруповання військ "Схід" на сторінці у facebook.
"Російські окупанти продовжують бити різними засобами ураження не тільки безпосередньо по позиціях Сил оборони України. Триває систематичне ураження населених пунктів у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські війська здійснили ракетно-дронові удари по Дніпровщині, зокрема по Нікополю, Піщанській, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Внаслідок атаки загинули та отримали поранення військовослужбовці ЗСУ.
"На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях" - наголосили в угрупованні.
- У ніч на 1 листопада війська РФ здійснили атаку на Україну ударними дронами. На Чернігівщині поранено 66-річну жінку, на Дніпровщині виникла пожежа в навчальному закладі, на Полтавщині зафіксовано влучання по газовидобувній інфраструктурі.
