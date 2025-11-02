Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"

Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"

Марія Музиченко
2 листопада, 2025 неділя
16:50
Війна з Росією вибух, ракетна атака

Під час ракетно-дронової атаки Росії по громадах Дніпропетровської області 1 листопада загинули та були поранені військові Збройних Сил України

Зміст

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід" на сторінці у facebook.

"Російські окупанти продовжують бити різними засобами ураження не тільки безпосередньо по позиціях Сил оборони України. Триває систематичне ураження населених пунктів у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська здійснили ракетно-дронові удари по Дніпровщині, зокрема по Нікополю, Піщанській, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Внаслідок атаки загинули та отримали поранення військовослужбовці ЗСУ.

"На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях" - наголосили в угрупованні.

  • У ніч на 1 листопада війська РФ здійснили атаку на Україну ударними дронами. На Чернігівщині поранено 66-річну жінку, на Дніпровщині виникла пожежа в навчальному закладі, на Полтавщині зафіксовано влучання по газовидобувній інфраструктурі.
Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Дніпропетровщина
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
ЗСУ загиблі
Сили оборони України
Читайте також:
Автор Валерій Пекар
1 листопада, 2025 субота
З якими сподіваннями світ входить у листопад
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Автор Ірена Моляр
1 листопада, 2025 субота
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Автор Богдан Бачинський
1 листопада, 2025 субота
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
Київ
+9.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 листопада
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
16:50
Володимир Зеленський
Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський
16:17
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 95 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак
16:04
Рустем Умєров
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
16:03
OPINION
Коли Трамп перестане бачити в очах Путіна "бажання миру", а побачить "бажання війни"?
15:44
Піт Геґсет
США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
15:08
Оновлено
У Туапсе атаковано нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі (2 листопада 2025 року)
У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер
15:05
Ексклюзив
Хрещатик
В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
14:54
В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами
14:28
нафтовий танкер
Туреччина скорочує закупівлі російської нафти, нарощуючи імпорт з інших країн після останніх санкцій Заходу, - Reuters
14:23
куріння
"Покоління без тютюну": Мальдіви впровадили заборону на куріння для людей від 2007 року народження
14:00
OPINION
УЗ-3000: Черчилль би офігів...
13:37
Огляд
міжнародний огляд
Чому цього тижня так багато розмов про ядерну зброю та як українські військові тримають Покровськ. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
13:35
Ексклюзив
енергетика
Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк
13:32
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський
13:28
Дональд Трамп
Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
13:17
лавина
П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
13:15
Інтерв’ю
Аґнєшка Зах
Польська волонтерка Аґнєшка Зах: "Після 120-го разу я перестала рахувати поїздки на фронт"
12:54
Піт Геґсет
США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом
12:52
"Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна": Сибіга закликав партнерів інвестувати в далекобійність України
12:40
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли
12:27
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"
12:04
Ексклюзив
ЄС-Китай
Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко
12:04
Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"
12:02
OPINION
Путін — неадекват, і про це треба говорити гучно
11:25
У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані
10:38
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі, на Запоріжжі — знеструмлення
10:30
Бельгія
У Бельгії над військовою базою другу ніч поспіль фіксували невідомі дрони
10:00
OPINION
Трамп поховав "антиукраїнську коаліцію" Орбана
09:50
Мексика
У Мексиці, під час святкування Дня мертвих, у магазині сталася масштабна пожежа: 23 людини загинули
09:18
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
09:02
художній музей Лувр
Ізраїльська компанія CGI Group заявила, що з нею зв’язалися грабіжники Лувру із пропозицією продати викрадені коштовності
08:23
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
OPINION
Спроби об’єднати людей не правдою, а маніпуляцією — провальні
08:00
Ексклюзив
Цивільним варто бути більш лояльними до військових, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
07:31
Огляд
Син останнього гетьмана, який зробив Бетховена безсмертним: 273 роки тому народився Андрій Розумовський
07:24
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових
01:32
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпінь закликав дві Кореї "відкрити нову сторінку" у взаєминах
00:27
Йоганн Вадефуль
МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV