Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Має осередковий характер: Снєгирьов про стан російської системи ППО
Ексклюзив

Має осередковий характер: Снєгирьов про стан російської системи ППО

Ірена Моляр
4 жовтня, 2025 субота
15:11
Війна з Росією ЗРК С-400 РФ

Система ППО Російської Федерації прикриває виключно ключові об'єкти - Москва та Московська область, а також відповідні резиденції російського диктатора

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".

"Російська система ППО була фактично розформована ще за часів так званих реформ Сердюкова (колишній очільник міноборони РФ - ред.). У РФ потім і не намагалися створювати систему ППО, розраховуючи виключно на ядерний потенціал. У них було заспокоєння, що ніхто не атакуватиме російські об'єкти військової інфраструктури. Яскравим показником того, що відбувається з системами ППО у РФ, - звернення до Туреччини продати російські комплекси С-400, які свого часу Росія продала на потреби турецької сторони", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.

На його думку, йдеться про те, що не тільки російська система ППО нездатна протидіяти зовнішнім викликам, але й ВПК Російської Федерації не здатен задовольнити й зовнішній ринок. Слід нагадати, що контракт з Індією на постачання С-400 фактично пролонгується вдруге, і це є свідченням того, що російське ВПК не може виконувати зовнішніх зобов'язань перед своїми стратегічними партнерами.

"Російська система ППО має осередковий характер, бо прикриває виключно ключові об'єкти - Москва або Московська область та відповідні резиденції російського диктатора. Хоча з тих подій, які ми бачили на території окупованого Криму, - удари по Форосу, то знову питання щодо характеру ешелонованої системи ППО у Криму, про яку повідомляли росіяни. До останнього часу вважалося, що в Криму розташована найбільш серйозна система ППО Російської Федерації. Але успішні атаки українських БПЛА поставили крапку і в цьому питанні. Ураження пускових установок ЗРК окупантів у Криму вихолощують російську систему ППО, а це робить беззахисними законні військові цілі - аеродроми базування ВКС РФ, і головне - основну логістичну складову окупаційної армії - Кримський міст", - зауважив військовий експерт.

 

 

  • 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили спеціальних операцій ЗС України за допомогою ударних дронів уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" на території Росії.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
Крим
Індія
Туреччина
ППО
ВПК
безпілотник
Кримський міст
Марафон Київ
Читайте також:
Автор Петро Охотін
1 жовтня, 2025 середа
Гегсет і генеральські бороди
Автор Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2025 середа
"Піратський конвой": Андрющенко показав воєнні катери РФ, які проводять судна з українським зерном під Кримським мостом
Автор Катерина Ганжа
3 жовтня, 2025 п'ятниця
РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни
Київ
+12.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
4 жовтня
16:53
Оновлено
Росіяни двічі атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці на Сумщині: загинула людина, серед поранених — діти
16:47
Ексклюзив
Китай
Китай має значну перевагу у здатності залучати людей: експрацівник ЦРУ Гофф про роботу китайських спецслужб
16:35
Оксана Баюл на мітингу в підтримку України
Колишня українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України - Оксана Баюл виставила на продаж будинок у США, бо не може працевлаштуватися
16:18
Ексклюзив
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
За рік-два призвело б до колапсу економіки РФ: юрист-міжнародник Бабін про суттєве обмеження російського танкерного флоту
16:16
зсу танк
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
16:09
Сили ССО уразили російський найновіший ракетний корабель "Град" в Онезькому озері
16:03
Військові ЗСУ в Данії показали ефективність українських дронів у відбитті атак БПЛА
16:02
OPINION
Путіна дратує "мілітаризація" Європи
15:44
Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу "Наші гроші" Олекса Шалайський
15:16
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони вдень 4 жовтня: рух безпілотників
14:52
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Після трьох діб блекауту, викликаного ударом РФ по підстанції, до Славутича повернули електроенергію
14:12
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль зупинив наступальні операції в місті Газа
14:05
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
Через брак запчастин цивільний авіапарк Росії може скоротитись більш ніж вдвічі до 2026 року, - розвідка
14:00
OPINION
Російський "культурний дрон" Нетребко збили в Румунії, але вона "летить" Європою далі
12:54
Армія+
В Армія+ запустили курс із тактичної медицини
12:50
Ексклюзив
атака по Мукачеву
"Масових штурмів не планується, а терор проти цивільного населення України збільшиться": аналітик Несходовський про російський бюджет на 2026 рік
12:31
росія китай
Китай передає РФ супутникові дані, які використовуються для підготовки ракетних ударів по Україні, - Служба зовнішньої розвідки
12:25
Ексклюзив
Маріуполь
Росія будує в Маріуполі найбільший військово-патріотичний центр "Воїн", - волонтер Осиченко
12:15
тіньовий флот росії
ЄС розробляє механізм для затримання танкерів російського тіньового флоту в Балтійському морі, - Єрмак
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін погрожує новою ескалацією, МЗС України закликає Європу серйозніше ставитись до загроз від Росії. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
12:04
Сили оборони вночі уразили НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" та низку військових об'єктів ворога
12:01
OPINION
Фьокли більше люблять Путіна зі світлом, ніж без нього
11:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Європа не повинна прирікати Україну на війну виснаження, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
11:07
OpenAI
OpenAI запустила застосунок для генерації відео Sora та планує впровадити монетизацію
10:30
Огляд
Чому в них не було великих художниць, чи реальний наш біль і як захопити вашу увагу – 5 книг, де відповідають на запитання
10:02
OPINION
Чи може Україна стати "новим Китаєм" з виробництва дронів для НАТО?
09:45
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Карта бойових дій за період 27 вересня – 4 жовтня: фронт майже став, Москва готується до блекауту та проводить загальну мобілізацію
09:38
Ексклюзив
НАТО
Реакція НАТО - вкрай незадовільна: експрацівник ЦРУ Гофф щодо диверсійних операцій спецслужб РФ проти Заходу
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 73 зі 109 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:56
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Чернігівщині пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання
08:12
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 159 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмів
08:00
OPINION
Хай Путін історію вивчає...
07:50
Огляд
Перша українка, чоловік якої пішов у декрет, та мати націоналізму: минає 95 років з дня смерті Ольги Косач, відомої під псевдонімом Олена Пчілка
07:30
Огляд
Назад до Місяця: як і навіщо NASA планує великий космічний камбек у 2026 році. Пояснюємо
07:30
Партизани розвідали два військові об'єкти окупантів у Севастополі
07:28
Огляд
мобілізація
Нові правила від Кабміну: що зміниться у постановці та знятті з військового обліку, пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хтось святкує день народження на волі, а хтось - в полоні: репортаж з 69-го обміну полонених
06:52
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 15 артсистем і 1 танк
06:45
Мюнхен аеропорт
Аеропорт Мюнхена вдруге менш ніж за 24 години призупинив роботу через появу безпілотників
01:00
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС відповів Трампу на угоду щодо Сектора Гази
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV