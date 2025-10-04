Має осередковий характер: Снєгирьов про стан російської системи ППО
Система ППО Російської Федерації прикриває виключно ключові об'єкти - Москва та Московська область, а також відповідні резиденції російського диктатора
Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".
"Російська система ППО була фактично розформована ще за часів так званих реформ Сердюкова (колишній очільник міноборони РФ - ред.). У РФ потім і не намагалися створювати систему ППО, розраховуючи виключно на ядерний потенціал. У них було заспокоєння, що ніхто не атакуватиме російські об'єкти військової інфраструктури. Яскравим показником того, що відбувається з системами ППО у РФ, - звернення до Туреччини продати російські комплекси С-400, які свого часу Росія продала на потреби турецької сторони", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.
На його думку, йдеться про те, що не тільки російська система ППО нездатна протидіяти зовнішнім викликам, але й ВПК Російської Федерації не здатен задовольнити й зовнішній ринок. Слід нагадати, що контракт з Індією на постачання С-400 фактично пролонгується вдруге, і це є свідченням того, що російське ВПК не може виконувати зовнішніх зобов'язань перед своїми стратегічними партнерами.
"Російська система ППО має осередковий характер, бо прикриває виключно ключові об'єкти - Москва або Московська область та відповідні резиденції російського диктатора. Хоча з тих подій, які ми бачили на території окупованого Криму, - удари по Форосу, то знову питання щодо характеру ешелонованої системи ППО у Криму, про яку повідомляли росіяни. До останнього часу вважалося, що в Криму розташована найбільш серйозна система ППО Російської Федерації. Але успішні атаки українських БПЛА поставили крапку і в цьому питанні. Ураження пускових установок ЗРК окупантів у Криму вихолощують російську систему ППО, а це робить беззахисними законні військові цілі - аеродроми базування ВКС РФ, і головне - основну логістичну складову окупаційної армії - Кримський міст", - зауважив військовий експерт.
- 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили спеціальних операцій ЗС України за допомогою ударних дронів уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" на території Росії.
