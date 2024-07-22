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Ексклюзив

Маємо шанс у цьому році заблокувати Крим, - Згурець

22 липня, 2024 понедiлок
09:39
Війна з Росією

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що 2024 рік не пов'язаний з масштабними наступальними діями ЗСУ

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Військове керівництво України говорило про те, що ми маємо провести стратегію мобільної оборони. Головне завдання на поточному етапі - це максимально виснажити противника і створити передумови для наступальних дій. Про це згадував і президент України, але питання часу для наступальних дій залишається відкритим. Достатньої кількості резервів ми не маємо на поточному етапі, навіть враховуючи 14 бригад, які потребують західної допомоги для повного укомплектування. Тобто цей рік не пов'язаний з масштабними наступальними діями ЗСУ. Але мобільна оборона на окремих тактичних ділянках, пов'язана зі знищенням противника, буде реалізуватися і в цьому році", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, маємо шанс, використовуючи далекобійні системи, дрони та інші підходи, заблокувати Крим і зробити його одним з елементів певного торгу з РФ, настільки, аби це вплинуло на переговорну позицію.

"Зміни на лінії фронту шляхом наступальних дій ЗСУ в цьому році навряд чи можливі й доцільні. Наше військове керівництво це розуміє. З іншого боку, партнери мають розуміти, що утримання лінії фронту й знищення противника в максимально можливій кількості залежить від ефективності європейської та американської допомоги", - наголосив Згурець.

  • На думку британського експрем'єра Бориса Джонсона, Трамп міг би допомогти Україні зупинити подальше просування російських військ, однак у такому разі йтиметься не про повернення до кордонів 1991 року, а про відновлення лінії розмежування станом на 24 лютого 2022 року. Таким чином, під контролем РФ залишаться Донецьк, Луганськ і Кримський півострів.
Теги:
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зброя
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
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