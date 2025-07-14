МАГАТЕ зафіксувало сотні пострілів на Запорізькій АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що команда на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) повідомила про сотні пострілів зі стрілецької зброї
Про це пише МАГАТЕ.
Зазначається, що у ніч проти 13 липня, починаючи з 22:00, почалася стрілянина - вона тривала близько години. Команда МАГАТЕ зафіксувала сотні пострілів зі стрілецької зброї поблизу реакторних блоків станції.
Під час обходу місця події оглядачі побачили численні гільзи малого калібру, розкидані по землі поблизу реакторних блоків 5 та 6. Водночас вони не виявили жодних пошкоджень.
"Така військова діяльність на великій атомній електростанції або поблизу неї є явно неприйнятною", - заявив Гроссі.
Він також нагадав про нещодавню ескалацію атак дронами в районі ЗАЕС і в місті Енергодар, де проживає персонал станції.
- 7 травня була відключена резервна лінія електропередачі напругою 330 кіловольтів, що залишалася в розпорядженні Запорізької АЕС. Це зробило станцію повністю залежною від єдиної робочої лінії на 750 кВ. Ремонт ускладнювали постійні обстріли.
- Станом на 26 червня, за даними МАГАТЕ, станція все ще перебувала на одній лінії живлення.
- На початку липня фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію після блекауту внаслідок російської атаки 4 липня.
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