МАГАТЕ зафіксувало сотні пострілів на Запорізькій АЕС

Про це пише МАГАТЕ.

Зазначається, що у ніч проти 13 липня, починаючи з 22:00, почалася стрілянина - вона тривала близько години. Команда МАГАТЕ зафіксувала сотні пострілів зі стрілецької зброї поблизу реакторних блоків станції.

Під час обходу місця події оглядачі побачили численні гільзи малого калібру, розкидані по землі поблизу реакторних блоків 5 та 6. Водночас вони не виявили жодних пошкоджень.

"Така військова діяльність на великій атомній електростанції або поблизу неї є явно неприйнятною", - заявив Гроссі.

Він також нагадав про нещодавню ескалацію атак дронами в районі ЗАЕС і в місті Енергодар, де проживає персонал станції.